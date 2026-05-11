«Чистая» на вид, смертельная внутри: Привычка «просто ополоснуть» превращает миску питомца в рассадник заразы

Внешне чистая миска питомца может кишеть микробами, если за ней не ухаживать, а просто споласкивать водой. Об этом Life.ru рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Многие владельцы считают, что миску животного достаточно периодически споласкивать водой. Однако поверхность, которая ежедневно контактирует с кормом и слюной, становится средой для размножения микроорганизмов. Остатки белков и жиров образуют тонкий органический слой. В нём бактерии закрепляются и формируют биоплёнку — устойчивую структуру, которую нельзя удалить простой струёй воды. Мария Золотарёва Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Специалист отмечает, что при нерегулярном мытье миски концентрация микроорганизмов на поверхности увеличивается. Это означает рост бактериальной нагрузки для животного. Попадание большого количества микроорганизмов в желудочно-кишечный тракт повышает риск расстройств пищеварения, особенно у щенков, котят, пожилых и ослабленных животных.

Внешне посуда может выглядеть чистой, но микробная плёнка при этом сохраняется. Частота мытья зависит от типа корма.

После влажного корма миску необходимо мыть каждый раз, так как такой корм содержит воду, белок и жир, которые при комнатной температуре быстро становятся питательной средой для бактерий. Если миска стоит несколько часов без обработки, число микроорганизмов возрастает.

Миску для сухого корма следует мыть не реже одного раза в день. На гранулах присутствуют жиры, а на стенках остаётся пыль и частицы слюны. Без должного ухода на поверхности образуется налёт, который со временем становится источником запаха и микробного загрязнения.

Также необходимо ежедневно мыть миску для воды. В неё попадают микроорганизмы из ротовой полости животного, на стенках может появляться скользкий налёт — это сформировавшаяся биоплёнка. При жаркой погоде или если воду меняют несколько раз в день, мыть посуду необходимо при каждой замене.

«Лучше всего мыть миски с применением бытового средства для посуды без ароматизаторов, после чего её нужно тщательно ополоснуть и полностью высушить. Влажная поверхность поддерживает рост микроорганизмов, поэтому хранить посуду лучше в сухом состоянии», — добавила эксперт.

На гигиену влияет и материал, из которого изготовлена миска: пластик со временем покрывается микротрещинами, где микроорганизмы удерживаются прочнее. Если поверхность стала шероховатой или появился устойчивый запах, миску лучше заменить. Нержавеющая сталь и керамика имеют более гладкую структуру и легче очищаются при регулярной мойке.

