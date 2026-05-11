В ДНР от атак ВСУ за сутки пострадали три человека, включая двоих детей

За сутки в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Согласно опубликованным данным, с 00.00 10 мая до 00.00 11 мая 2026 года трое гражданских, включая детей 2010 и 2014 годов рождения, пострадали от вооружённых атак. Кроме того, один объект гражданской инфраструктуры получил повреждения. Также стало известно, что за 9 мая в городе Селидово пострадал один человек.

А ранее в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом, в результате чего пострадала мирная жительница. Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу. Также известно о том, что в селе Ясные Зори БПЛА поразил предприятие — был ранен сотрудник. У пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Ему оказана вся необходимая помощь.