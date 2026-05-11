День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 00:45

В ДНР от атак ВСУ за сутки пострадали три человека, включая двоих детей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За сутки в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Согласно опубликованным данным, с 00.00 10 мая до 00.00 11 мая 2026 года трое гражданских, включая детей 2010 и 2014 годов рождения, пострадали от вооружённых атак. Кроме того, один объект гражданской инфраструктуры получил повреждения. Также стало известно, что за 9 мая в городе Селидово пострадал один человек.

Белгородскую область атаковали дроны: Ранены четверо, часть села осталась без света
Белгородскую область атаковали дроны: Ранены четверо, часть села осталась без света

А ранее в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом, в результате чего пострадала мирная жительница. Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу. Также известно о том, что в селе Ясные Зори БПЛА поразил предприятие — был ранен сотрудник. У пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Ему оказана вся необходимая помощь.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar