Мировая нефтепереработка может сократиться на 20% к 2035 году

Мировая нефтепереработка к 2035 году может потерять около пятой части действующих мощностей. Такой прогноз приводится в исследовании консалтинговой компании «Имплемента», сообщает газета «Известия».

Аналитики подсчитали, что в период с 2015 по 2025 год крупнейшее сокращение пришлось на Китай, где было выведено 30% закрытых мощностей от общего мирового объёма. Ещё 19% пришлось на государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля Европы составила 20%, Северной Америки — 5%, Ближнего Востока и других стран — 7%.

Согласно прогнозу компании, в ближайшие десять лет ситуация по регионам заметно изменится. Наиболее серьёзное сокращение ожидается в Европе: к 2035 году регион может утратить 49% нефтеперерабатывающих мощностей, что эквивалентно 6,5 млн баррелей. На Ближнем Востоке показатель может достичь 41%. В Китае предполагается закрытие 16% перерабатывающих мощностей, в остальных странах АТР — 18%. Для Северной Америки прогнозируется снижение на уровне 7%.

Руководитель проектов «Имплемента» Иван Тимонин заявил, что потенциально под угрозой находятся 101 предприятие из 420 действующих НПЗ. По его словам, наиболее высокий риск касается небольших и устаревших заводов с высокой себестоимостью, где отсутствуют современные мощности глубокой переработки и интеграция с нефтехимическим производством.

В России, по состоянию на 2025 год, действуют порядка 30 крупных НПЗ и около 80 мини-заводов. Общий объём переработки оценивается в 328 млн т нефти ежегодно. При этом проект энергетической стратегии РФ до 2050 года предполагает сохранение текущих показателей переработки. Одновременно власти рассчитывают увеличить экспорт нефтепродуктов.

А ранее Life.ru писал, что мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами. Война на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива привели к перебоям в поставках нефти из Персидского залива. С 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки, что стало рекордным квартальным снижением. Эксперты Morgan Stanley отмечают, что этот показатель превышает предыдущие пики. JPMorgan, в свою очередь, предупреждают, что страны ОЭСР столкнутся с операционным напряжением уже в июне, а к сентябрю запасы нефти достигнут критического минимума.