Частные инвесторы переключились с квартир на гостиничные номера

Интерес частных инвесторов в России смещается от покупки квартир к вложениям в гостиничную недвижимость с сервисным управлением. Это следует из данных аналитиков компании «Домос», с которыми ознакомилась газета «Известия».

Рынок за несколько лет заметно изменил структуру спроса. На юге страны ранее доминировали сделки с квартирами, однако к 2025 году ситуация стала иной: в сегменте объектов гостиничного типа с профессиональной эксплуатацией было заключено 10,5 тыс. сделок. В начале 2026 года этот показатель увеличился ещё на 3,4 тыс.

В то же время растёт и финансовый объём вложений. По итогам 2025 года инвестиции в гостиничную недвижимость достигли 60 млрд рублей. Это на 57% больше, чем годом ранее. Тенденция сохраняется и в текущем году. По оценкам участников рынка, в 2026 году в России планируется ввести около 10 тыс. новых гостиничных номеров. Это примерно на 20% выше уровня 2025 года и связано с расширением проектов апарт-отелей.

