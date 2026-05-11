Стала известна дата наступления астрономического лета в России

Астрономическое лето в России наступит 21 июня в 11 часов дня. Об этом сообщила начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская, пишет РИА «Новости».

Специалист пояснила, что астрономическая традиция разделяет сезоны по ключевым точкам видимого движения Солнца по эклиптике. Весна стартовала 21 марта — в день весеннего равноденствия. Астрономическое лето начнётся в день летнего солнцестояния. Из-за движения Земли по орбите и вращения вокруг оси высота Солнца над горизонтом меняется каждый день. Меняются и точки рассветов и закатов. Положение светила на небе изменяется вдоль линии эклиптики. Угол, под которым люди видят Солнце, тоже меняется.

Склонение Солнца в 11 часов 21 июня достигнет плюс 23,5 градуса. Этот показатель станет наибольшим за весь год. Высота светила над горизонтом в этот день окажется максимальной. На следующий день положение Солнца почти не изменится, но оно станет чуть ниже. После этого продолжительность светового дня начнёт сокращаться.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в Москве способно наступить более чем на три недели раньше обычного. Однако вместе с майским теплом это может обернуться прохладным июнем. Для синоптиков лето начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов. Обычно такой рубеж Москва проходит только 26 мая. В этом году нужные показатели достигли 3 мая. После этого в городе пять суток подряд держалась температура, характерная для летнего периода.