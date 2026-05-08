Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся 30-градусная жара

Аномально жаркая погода с температурой до плюс 30 градусов, установившаяся в Москве, завершилась — следующая такая волна тепла ожидается только летом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец у себя в соцсетях.

Ранее синоптик уже информировал, что в воскресенье столбики термометров в столице поднялись до июньской нормы. Вся неделя выдалась по-летнему знойной, а в четверг на Балчуге воздух прогрелся до рекордных плюс 30 градусов.

«Пятидневное «метеорологическое» лето закончилось до лучших времён, а 30-градусная жара вернётся теперь только в календарном лете», — указал эксперт.

Ранее в столице зафиксировали одну из самых тёплых ночей за всю историю метеорологических наблюдений, которые ведутся с 1879 года. В ночь на 5 мая температура подскочила до 14,0 градуса. Этот результат позволил событию попасть в тройку самых высоких показателей за весь период измерений.