В ВМС Британии перешивают женскую форму из-за пуговиц, приходящихся на уровень сосков

Королевский военно-морской флот Великобритании собирается выделить до 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 270 тысяч долларов) на обновление женской формы. Поводом стала конструкция действующего кителя. Размещение пуговиц признали неудачным, сообщает The Times.

Пуговицы расположены в том же месте, что и соски. На этом основании внутри ведомства предложили переработать дизайн одежды для женщин-военнослужащих. Речь идёт не о косметической правке, а о замене конструкции формы целиком — с новым расположением элементов и изменённым кроем.

Ситуация вызвала негативную реакцию на фоне общего финансового давления на британские вооружённые силы. В ближайшие годы ожидается дефицит оборонного бюджета порядка 28 миллиардов фунтов стерлингов, и военным ранее предлагали сокращать расходы.

Тем временем экс-глава объединённого командования ВС Великобритании заявил, что у Соединённого Королевства нет средств для закупки новых вооружений вплоть до 2030 года. Недостаток инвестиций подрывает промышленную базу. Оборонным компаниям приходится переносить производство за рубеж. У армии едва хватает средств на танки, вертолёты и артиллерию. А на передовые технологии, такие как барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе или системы с поддержкой искусственного интеллекта, денег уже не остаётся.