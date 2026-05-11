Житель Амурской области насмерть забил табуретом собутыльника

В Шимановском округе Амурской области 26-летний местный житель забил табуретом собутыльника во время застолья в гараже. Потерпевший скончался от полученных травм ещё до приезда медиков. Официальное сообщение об этом распространило региональное следственное управление СК РФ.

События произошли вечером 3 марта 2026 года. Обвиняемый пришёл в гараж к 58-летнему приятелю. Между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник схватил табурет и несколько раз ударил оппонента по голове деревянной частью.

«Во время распития между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого злоумышленник нанёс потерпевшему несколько ударов деревянной поверхностью табурета по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении ведомства.

После содеянного нападавший сам позвонил в скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть пострадавшего. Фигуранту предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Суд отправил его под стражу.

