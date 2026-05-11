В Техасе полиция арестовала 22 подростков за попытку захвата парка

Массовые драки и беспорядки вспыхнули в общественном парке Кертиса Хиксона в городе Тампа (штат Техас) вечером 8 мая. Причиной стала попытка большой группы молодых людей установить контроль над территорией. О задержании 22 человек в возрасте от 12 до 21 года сообщило правительство Тампы на своём официальном сайте 9 мая.

Полицейские провели операцию в пятницу вечером. Группа подростков и молодых людей собралась в парке и предприняла действия по его захвату. Это спровоцировало серию столкновений и серьёзные нарушения общественного порядка. Из 22 задержанных лишь трое старше 18 лет.

Всем фигурантам предъявили обвинения. В списке значатся участие в драках, хранение наркотиков и незаконное владение оружием. Остальные детали инцидента пока не раскрываются. Правоохранители продолжают выяснять мотивы группы.

Ранее шесть тел были найдены в товарном вагоне в американском городе Ларедо. Трупы обнаружил сотрудник компании Union Pacific, который отвечал за погрузку и разгрузку составов на железнодорожной станции. Личности погибших пока не установили. Полиция начала расследование. За последнее десятилетие в приграничных городах США произошло несколько похожих инцидентов. Людей находили мёртвыми в грузовых поездах или грузовиках. Многие из жертв были мигрантами.