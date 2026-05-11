Шесть тел нашли в товарном вагоне на границе США и Мексики

Шесть тел найдены в товарном вагоне в американском городе Ларедо. Трупы обнаружил сотрудник компании Union Pacific, который отвечал за погрузку и разгрузку составов на железнодорожной станции. Об этом сообщает The New York Times.

«Работник железнодорожной компании Union Pacific обнаружил их на железнодорожной станции в отдалённом районе недалеко от мексиканской границы. Позже полиция и пожарные подтвердили, что люди мертвы», — говорится в сообщении.

Личности погибших пока не установили. Полиция начала расследование.

За последнее десятилетие в приграничных городах США произошло несколько похожих инцидентов. Людей находили мёртвыми в грузовых поездах или грузовиках. Многие из жертв были мигрантами.

