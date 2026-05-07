Посольство России начало проверку по факту гибели гражданки в Ереване

Посольство России в Армении уточняет обстоятельства смерти Валентины Орловой. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве, пишет РИА «Новости».

«Будем выяснять», — заявил собеседник агентства, комментируя гибель Орловой.

Следователи и сотрудники полиции установили личность женщины. По данным СМИ, погибшая — русская по национальности Валентина Орлова. Труп нашёл сотрудник службы безопасности ботанического сада во время обхода. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Напомним, тело россиянки нашли повешенным на территории возле Института ботаники на улице Ачаряна в Ереване. Охранник заметил его вечером во время обхода и вызвал полицию. На месте работали сотрудники местного Следственного комитета. Предварительно, правоохранители рассматривают версию убийства.