Сбежавший в Европу рэпер-иноагент Face* избавился от имущества и счетов в России

Рэпер Face*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Рэпер Face* (Иван Дрёмин*) больше не владеет имуществом на территории России. Об этом заявил его отец.

«Имущества в Российской Федерации у его сына нет», — приводит ТАСС слова отца музыканта, которые фигурируют в судебных материалах.

Также ему ничего не известно о наличии банковских счетов у рэпера. Отец исполнителя предположил, что счетов в российских банках у Дрёмина*, вероятно, тоже нет.

Во время допроса мужчина сообщил, что Face* покинул Россию ещё в ноябре 2021 года. С тех пор исполнитель живёт в Европе и на родину не возвращался. Как следует из судебных документов, связь между родственниками поддерживается редко. Отец артиста рассказал, что сын сам периодически выходит на связь, используя разные номера телефонов.

Долг рэпера Face* по исполнительным производствам превысил 130 тысяч рублей

Ранее Останкинский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете интернет-ресурсов, на которых распространялись музыкальные композиции с пропагандой суицида. В числе треков, попавших под ограничения, оказалась песня Face*, а также композиция исполнителя Burnham.

* Включён в перечень иностранных агентов Министерством юстиции России.

