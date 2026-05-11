Сбежавший в Европу рэпер-иноагент Face* избавился от имущества и счетов в России

Рэпер Face* (Иван Дрёмин*) больше не владеет имуществом на территории России. Об этом заявил его отец.

«Имущества в Российской Федерации у его сына нет», — приводит ТАСС слова отца музыканта, которые фигурируют в судебных материалах.

Также ему ничего не известно о наличии банковских счетов у рэпера. Отец исполнителя предположил, что счетов в российских банках у Дрёмина*, вероятно, тоже нет.

Во время допроса мужчина сообщил, что Face* покинул Россию ещё в ноябре 2021 года. С тех пор исполнитель живёт в Европе и на родину не возвращался. Как следует из судебных документов, связь между родственниками поддерживается редко. Отец артиста рассказал, что сын сам периодически выходит на связь, используя разные номера телефонов.

Ранее Останкинский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете интернет-ресурсов, на которых распространялись музыкальные композиции с пропагандой суицида. В числе треков, попавших под ограничения, оказалась песня Face*, а также композиция исполнителя Burnham.

