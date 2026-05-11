Суд в Москве признал законным приговор иноагенту Чичваркину* за фейки об армии

Суд в Москве оставил в силе обвинительный приговор сооснователю «Евросети» Евгению Чичваркину*, который с 2022 года живёт за границей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Судья отклонил жалобу защиты и подтвердил, что назначенное наказание законно. В середине февраля фигуранта заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. Плюс ему почти на пять лет запретили администрировать интернет-ресурсы.

По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* разместил в соцсети ложную информацию об ударе по киевской детской больнице «Охматдет», а также публиковал посты без маркировки иноагента. Ранее его уже привлекали за подобную выходку по административной статье.

Кроме того, бизнесмена заочно арестовали и внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список иноагентов Чичваркин* попал ещё в июне 2022 года.

Ранее стало известно, что ФНС оштрафовала блогера Илью Варламова* на 13 млн рублей за неуплату налогов. Ситуация с ограничениями развивалась поэтапно. Сперва блогеру перекрыли доступ к счетам, а в мае 2025-го вдобавок оштрафовали на две тысячи рублей. Этот относительно небольшой платёж он к настоящему моменту так и не совершил.

