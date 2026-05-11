Силы ПВО уничтожили 20 украинских дронов над Курской областью за сутки
За прошедшие сутки в Курской области были сбиты 20 украинских беспилотников, а также зафиксированы десятки артиллерийских обстрелов приграничных районов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 10 мая до 09:00 11 мая сбито 20 вражеских беспилотников различного типа», — написал он.
Власти также зафиксировали 51 случай применения артиллерии по отселённым приграничным территориям. Отдельно сообщается, что семь атак были совершены с использованием взрывных устройств, сбрасываемых с дронов.
В результате одного из инцидентов пострадал 52-летний мужчина в посёлке Песчанский Беловского района. Он получил осколочное ранение ноги. Также повреждения получил жилой дом — пострадали фасад и остекление здания. По информации властей, погибших в результате атак за сутки нет.
Ранее в Белгородской области были зафиксированы атаки сразу по трём муниципалитетам, в результате которых пострадали мирные жители. Удары привели к ранениям и травмам у четырёх человек.
