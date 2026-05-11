Дача за окном? Москвичка разбила сад на крыше и теперь рискует потерять квартиру

Жительница Москвы устроила уютную летнюю веранду на крыше пристройки к многоквартирному дому, но её дизайн-решение оказалось незаконным и грозит серьёзными штрафами. Об этом 360.ru рассказал юрист Денис Хмелевской.

Кадры сняли на севере столицы. Женщина оборудовала маленький садик с растениями в кадках, столиком, стульями и красным зонтом — прямо над продуктовым магазином, расположенным в пристройке к жилому дому.

Юрист усмотрел в её действиях признаки незаконной реконструкции (штраф до 5 тысяч рублей), перепланировки (вероятно, расширила окно и сделала проход — штраф до 2,5 тысяч), а также нарушения правил пользования общим имуществом дома.

Кроме того, женщину могут привлечь к гражданско-правовой ответственности и обязать возместить убытки управляющей компании (та могут оштрафовать на 40–50 тысяч по статье 7.22 КоАП РФ). Соседи вправе взыскать с неё компенсацию за протечки или трещины на потолке.

«Вплоть до радикальных мер: если женщина добровольно не устранит всё до первоначального состояния, квартиру могут отправить на торги», — подчеркнул юрист.

Оборудовать летнюю веранду законно можно, но есть важные условия. В современных жилых комплексах, если выход на террасу был предусмотрен проектом и она оформлена как балкон, никаких дополнительных разрешений не требуется — всё уже рассчитано и согласовано. Если же речь идёт о крыше пристройки (как в случае с москвичкой), нужны решение общего собрания собственников (99% голосов), инженерные изыскания, проект и реконструкция силами специализированной организации.

Летом прошлого года Верховный суд РФ разрешил оставлять самовольные капитальные строения, если они не ущемляют права других граждан и не мешают им. На Кубани рассматривали случай: женщина из приморской станицы получила разрешение на двухэтажный дом, а построила в итоге трёхэтажную гостиницу.