Расписала велосипед и засыпала фотками: Одержимая Губиным фанатка заставила певца уехать из Москвы

Звезду 90-х Андрея Губина терроризирует навязчивая почитательница, выяснил SHOT. Москвичка Алина (имя изменено) несколько лет состоит в официальном фан-клубе, но в этом году перешла все границы.







Поклонница многократно приходила к квартире артиста в центре столицы, надеясь на личную встречу. Но певец либо не открывал дверь, либо его не было дома. Тогда девушка взяла маркер и расписала горный велосипед Губина, стоявший у подъезда. Она пообещала восстановить имущество, если Губин ей позвонит.

Блондинка думала привлечь внимание, но добилась обратного эффекта. 52-летний «мальчик-бродяга» расстроился из-за испорченного имущества, но звонить не стал. Однако Алина не успокоилась: пыталась извиниться, затёрла надпись на велике (фото после «реставрации» выглядит печально) и продолжила сталкерить музыканта, заваливая его почтовый ящик своими фотографиями с любовными записками.

Сам Губин хоть и мечтает о семье, но взаимностью фанатке отвечать не намерен. Более того, он временно съехал с московской квартиры и снимает дом в Подмосковье у друга.

Ранее психиатр заявил об ухудшении состояния Губина. Эксперт не отрицает, что певец сможет выступить с новинками через год или два. Только это будут очередные интервью, на которые он согласится из-за нужды в деньгах, где предстанет в более запущенном состоянии, чем сейчас.