Каллас: ЕС впервые согласует санкции против израильских поселенцев

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в понедельник намерены впервые за историю объединения дать зелёный свет санкциям против израильских поселенцев, которые проживают на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания.

«Я ожидаю политического соглашения о санкциях в отношении агрессивно настроенных поселенцев», — отметила она, комментируя повестку дня встречи.

Подразумеваются ограничительные меры против тех, кто замешан в силовых акциях в отношении жителей Палестины. Та политика расширения поселений, которую Израиль проводит на Западном берегу, на протяжении многих лет остаётся в числе ключевых раздражителей во взаимодействии как с мировым сообществом, так и с Палестинской автономией.

По словам Каллас, эти действия Тель-Авива создают едва ли не самую серьёзную преграду для достижения мира с палестинцами, ведь они воспринимают политику Израиля как стремление еврейского государства закрепиться на принадлежащих им землях.

А ранее депутат Европарламента Томаш Здеховски сообщил, что принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России возможно до окончания срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС, однако это не гарантировано. По словам парламентария, сроки зависят от достижения политического консенсуса между странами-членами союза.