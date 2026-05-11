11 мая, 10:36

Глава Госдепа США Рубио оказался любителем мемов о самом себе

Госсекретарь США Марко Рубио регулярно пересылает близким интернет-мемы о своей работе и многозадачности на государственных постах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённый источник.

Рубио, помимо должности главы Госдепартамента, в течение почти года также исполнял обязанности советника по национальной безопасности и архивариуса, что стало поводом для шуток в сети. Собеседник газеты утверждает, что политик с иронией относится к своей нагрузке и нередко показывает друзьям и коллегам мемы, в которых обыгрывается его совмещение нескольких должностей.

Отдельно отмечается, что публикации и комментарии Рубио в медиапространстве регулярно становятся вирусными. Журналисты также пишут, что он и вице-президент Джей Ди Вэнс активно работают над усилением публичного имиджа, что уже породило разговоры о возможной конкуренции между ними в будущем внутри Республиканской партии.

Рубио и Уиткофф экстренно обсудили с Катаром сделку с Ираном
Ранее Рубио заявил, что американские удары в районе Ормузского пролива не связаны с операцией под кодовым названием «Эпическая ярость». По его словам, действия Вашингтона стали ответом на атаку со стороны Ирана и рассматриваются как мера самообороны.

Милена Скрипальщикова
