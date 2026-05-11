Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Уже 13 мая в Москве стартует метеорологическое лето — воздух прогреется выше +15 °C, а в середине недели столбики термометров покажут до +23 °C. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Хорошая, тёплая погода наступит. Да, совершенно определённо мы уже 13 мая преодолеем рубеж +15 °C, который считается началом метеорологического лета», — объяснил он.

Завтра воздух прогреется до плюс 16–18 градусов. В среду станет ещё теплее — от 21 до 23 градусов, осадков не ожидается. В четверг и пятницу столбики термометров покажут те же значения, однако возможны непродолжительные летние дожди. Ночью температура не опустится ниже плюс 10 градусов.

Кстати, астрономическое лето в России наступит 21 июня в 11:00. Сезоны разделяют по ключевым точкам движения Солнца по эклиптике: весна началась 21 марта (равноденствие), а лето — в день солнцестояния. 21 июня в 11 часов склонение Солнца достигнет +23,5° (максимум за год), высота светила над горизонтом будет наибольшей. Затем дни начнут укорачиваться.