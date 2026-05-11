В Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковушку, ранен один человек

В приграничном селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области украинский дрон нанёс удар по легковому транспортному средству. В результате атаки пострадал местный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчину оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Там врачи диагностировали у него минно-взрывную и баротравму, а также слепые осколочные ранения руки.

Поскольку состояние раненого требовало более глубокого обследования, бригада скорой помощи приняла решение транспортировать его в городскую больницу № 2 областного центра. Автомобиль в результате попадания получил серьёзные повреждения. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

В приграничном районе Курской области также пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал частное домовладение в посёлке Песчанский Беловского района, сообщал губернатор Александр Хинштейн. В результате удара 52-летний мужчина получил осколочное ранение ноги.