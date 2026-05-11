Без резких скачков, но и без щедрых скидок: Россиянам рассказали о ценах на авто в мае

В мае глобального пересмотра цен на автомобили не ожидается — одни бренды слегка урежут скидки, другие их добавят, а продажи притормозят из-за праздников. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков в беседе с RG.ru.

За первые четыре месяца 2026 года в стране реализовано 382,5 тысячи новых легковых машин — на 9,6% больше, чем годом ранее. Сильнее всего выросли продажи Toyota (почти вдвое). Средняя цена нового авто в марте достигла 3,54 млн рублей (+14% к марту 2025-го). Подержанная легковушка стоила в среднем 1,21 млн рублей (+7%).

«5-10 брендов чуть сократят скидки на какие-то модели и комплектации или символически поднимут цены. В то же время другие 5-10 добавят скидок. То есть ярко выраженного тренда по ценам нет. Но маркетологи брендов всё же должны отрабатывать свой хлеб и что-то корректировать. Продажи по маю ожидаю чуть ниже апреля — на уровне 105-110 тысяч штук», — отметил аналитик.

Эксперт также обратил внимание на устойчивый тренд: месяц от месяца растёт доля автомобилей российской сборки. Это происходит за счёт проектов, запущенных и планируемых к запуску — сборки из китайских машинокомплектов как под китайскими, так и под «новыми российскими» брендами.

Ранее Life.ru рассказывал, что вероятность снижения цен на российские автомобили в 2026 году остаётся крайне низкой. Основные причины возможного роста: повышение НДС и утильсбора, инфляция (6–7%), удорожание комплектующих и логистики. Наиболее вероятный сценарий — умеренный рост на 7–9%. Кратковременное снижение цен возможно только при больших складских остатках или резком падении спроса.