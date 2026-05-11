Под Псковом начальница почты украла 1,3 млн рублей из-за долгов по кредитам

В Псковской области разыгралась невероятная криминальная драма с лотерейными билетами в главной роли. Начальница отделения почты в посёлке Усвяты, 44-летняя Оксана, несколько месяцев незаметно вытаскивала наличку из кассы, которую должна была сдавать через инкассацию. Добыча составила почти 938 тысяч рублей, ко всему прочему, по сообщениям Mash, женщина прихватывала товары первой необходимости (продукты и сигареты) на сумму около 362 тысяч рублей.

Причиной воровства стали долги по микрозаймам. Чтобы закрыть дыру в отчётности, Оксана провернула фантастическую авантюру: она украла из отделения 1566 лотерейных билетов. Сумма — почти 300 тысяч рублей. Целый месяц женщина судорожно стирала защитный слой в надежде выиграть джекпот и спасти свою шкуру. Но фортуна была не на её стороне: сорвать крупный куш Оксане не удалось.

Раскрыли хищение во время плановой внутренней проверки. В суде бывшая сотрудница полностью признала вину и рассказала, что погрязла в кредитах. В итоге приговор первой инстанции — три года условно с испытательным сроком. Работодатель остался с убытком в 1,3 миллиона рублей.

Ранее Life.ru писал, что бизнесмена из Сочи Рубена Татуляна обвиняют в хищении 569 млн рублей. В 2015 году предприниматель вступил в преступный сговор с застройщиком. Злоумышленники вовлекли в схему неустановленных сотрудников компании «Альбатрос», которая владела участком площадью 2,9 гектара на набережной Адлера.