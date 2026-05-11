Российский военнослужащий с позывным Череп притворился «своим», вступил в разговор с украинскими боевиками на крымском диалекте, подпустил их поближе и уничтожил гранатами и автоматным огнём. Об этом RT рассказал офицер 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» с позывным Капля.

«Череп непосредственно на Херсоне ещё столкнулся с противником. Вплотную к нему подошли», — сказал Капля.

Солдат родился в Крыму, поэтому вступил в диалог с украинскими бойцами на своём диалекте. Они подошли поближе, после чего в их сторону полетели гранаты и автоматные очереди. За свою отвагу Череп был награждён орденом Мужества.

Ранее расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» установил российский триколор у мемориала парка Славы оккупированном ВСУ Херсоне. Флаг появился прямо у Вечного огня, который когда-то горел здесь как символ памяти о подвиге советского народа.