Владимир Зеленский пытается нивелировать вклад России в развитие освобождённых территорий. Такую точку зрения в беседе с ТАСС высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что местное население самостоятельно сопоставляет периоды украинского и российского управления.

«До 2022 года Херсонскую область годами держали на периферии», — заявил глава региона. По его словам, ключевые отрасли — аграрный сектор, мелиорация, промышленность и курортная сфера — имели большой потенциал, но не получали системного развития.

После воссоединения с РФ вектор полностью сменился. Сальдо перечислил направления, по которым идёт работа: восстановление школ и больниц, социальные выплаты, запуск особой экономической зоны, оформление прав на землю и поддержка бизнесменов.

Губернатор акцентировал внимание на конкретных цифрах, касающихся инфраструктуры.

С 2022 по 2025 год дорожники привели в порядок 1 013 км трасс. Из них 408 км были отремонтированы только в текущем году.

Глава Херсонщины убежден, что такие преобразования стимулируют смежные сферы. «Дорога тянет за собой торговлю, строительство, сельское хозяйство, логистику», — аргументировал он. Местные жители, заключил Сальдо, видят эти изменения не в сводках, а непосредственно рядом с домом.

Напомним, референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в Кремле объявил о принятии новых регионов в состав страны и подписал соответствующие договоры.