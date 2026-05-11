Флаг ЕС вернули на фасад венгерского парламента спустя 12 лет

Флаг Европейского союза вернули на фасад здания парламента Венгрии 9 мая 2026 года по распоряжению нового спикера Агнеш Форстхоффер. Синее полотнище со звёздами появилось там впервые за 12 лет.

В Будапеште вернули флаг ЕС на здание парламента.

Решение последовало после первого заседания нового парламента: новый премьер-министр Петер Мадьяр принял торжественный парад и поднял национальный флаг, а затем открыл праздничный концерт. Возвращение эмблемы ЕС на здание считается символическим жестом нового руководства и может повлиять на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Флаг ЕС убрали с парламента Венгрии в 2014 года по распоряжению тогдашнего спикера парламента Ласло Кёвера, который отмечал, что нет законодательных требований к обязательному размещению флага Евросоюза на госучреждениях. В то время страной руководил Виктор Орбан, имевший большие разногласия с Брюсселем.

Напомним, новым премьер-министром Венгрии официально был утверждён Петер Мадьяр, лидер победившей на выборах партии «Тиса». Он сменил на посту Виктора Орбана, возглавлявшего правительство 16 лет. Соответствующее постановление принял парламент, зафиксировав переход власти к оппозиции.