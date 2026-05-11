Власти Антальи проверят данные о «налоге на жадность» для туристов в отелях

Турецкие чиновники отреагировали на волну жалоб туристов о дополнительных сборах в заведениях курорта. Местные власти запросили информацию у представителей туристического сектора.

Ранее СМИ сообщили о том, что рестораны Антальи, Бодрума и Чешме ввели необычные наценки. Теперь с гостей берут плату за «совместное использование блюд» (до 20% сверху, если компания делит одну пиццу на троих), за «накрытие стола» (кувер — до 500 лир с человека) и даже за использование дополнительных тарелок .

В муниципалитете Антальи подтвердили РИА «Новости», что проверяют эти сигналы.

«Запросим сектор и доведём информацию до общественности», — заявил представитель мэрии.

Ответы туристического бизнеса пока не поступали. Власти также намерены разобраться с ситуацией в отелях, где, по слухам, тоже могут иметь место скрытые наценки.

