Власти Антальи проверят данные о «налоге на жадность» для туристов в отелях
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Esin Deniz
Турецкие чиновники отреагировали на волну жалоб туристов о дополнительных сборах в заведениях курорта. Местные власти запросили информацию у представителей туристического сектора.
Ранее СМИ сообщили о том, что рестораны Антальи, Бодрума и Чешме ввели необычные наценки. Теперь с гостей берут плату за «совместное использование блюд» (до 20% сверху, если компания делит одну пиццу на троих), за «накрытие стола» (кувер — до 500 лир с человека) и даже за использование дополнительных тарелок .
В муниципалитете Антальи подтвердили РИА «Новости», что проверяют эти сигналы.
«Запросим сектор и доведём информацию до общественности», — заявил представитель мэрии.
Ответы туристического бизнеса пока не поступали. Власти также намерены разобраться с ситуацией в отелях, где, по слухам, тоже могут иметь место скрытые наценки.
