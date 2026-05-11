ВСУ в перемирие атаковали 18 дронами гражданские объекты в Белгородской области
За минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Белгородской области с помощью БПЛА. О последствиях атаки сообщили в Министерстве обороны РФ 11 мая.
Согласно сводке военных, противник применил 18 беспилотных летательных аппаратов. Воздушная атака велась в период объявленного перемирия.
Из общего числа запущенных БПЛА восемь относились к самолётному типу, оставшиеся десять являлись коптерами. Все цели носили сугубо мирный характер.
В результате налёта пострадали двое жителей региона. Медики диагностировали у них ранения, характер травм не уточняется.
Также спасатели и оперативные службы зафиксировали повреждения трёх легковых автомобилей, припаркованных поблизости.
Кроме того, осколками и взрывной волной задело здание магазина и один многоквартирный жилой дом. Серьёзные разрушения получили также два частных домовладения.
На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. Идёт оценка масштаба ущерба и ликвидация последствий.
