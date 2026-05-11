11 мая, 10:07

ВСУ в перемирие атаковали 18 дронами гражданские объекты в Белгородской области

Обложка © ТАСС / УФСБ по ДНР

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Белгородской области с помощью БПЛА. О последствиях атаки сообщили в Министерстве обороны РФ 11 мая.

Согласно сводке военных, противник применил 18 беспилотных летательных аппаратов. Воздушная атака велась в период объявленного перемирия.

Из общего числа запущенных БПЛА восемь относились к самолётному типу, оставшиеся десять являлись коптерами. Все цели носили сугубо мирный характер.

В результате налёта пострадали двое жителей региона. Медики диагностировали у них ранения, характер травм не уточняется.

Также спасатели и оперативные службы зафиксировали повреждения трёх легковых автомобилей, припаркованных поблизости.

Кроме того, осколками и взрывной волной задело здание магазина и один многоквартирный жилой дом. Серьёзные разрушения получили также два частных домовладения.

Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 85 украинских дронов

На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. Идёт оценка масштаба ущерба и ликвидация последствий.

Никита Никонов
