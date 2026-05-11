Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 85 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за последние сутки 85 украинских беспилотников. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. ВСУ использовали БПЛА, несмотря на перемирие.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 85 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны были самолётного типа.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю силы ПВО уничтожили 3556 украинских дронов над регионами РФ. Пиковые значения пришлись на 6 и 8 мая. В эти сутки удалось сбить 605 и 749 целей соответственно.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы США Дональда Трампа об объявлении перемирия в период с 8 по 11 мая. Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, эта договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора. Он также отметил, что параллельно американская сторона проводила консультации с Киевом.