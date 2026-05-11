СБУ предъявила новые обвинения экс-депутату Рады Мураеву за слова о России

СБУ заочно сообщила о новом подозрении бывшему народному депутату Украины и владельцу телеканалов NewsOne и «Наш» Евгению Мураеву, который находится за границей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале СБУ.

По данным украинской службы, дело связано с его публичными высказываниями. Подозрение открыто по частям 1 и 3 статьи 436-2 УК Украины — об оправдании «агрессии России». В СБУ утверждают, что Мураев «распространял российскую пропаганду», называл происходящее внутренним гражданским конфликтом, а также призывал украинцев сложить оружие.

Кроме того, ведомство заявило, что экс-нардеп оправдывал «временный захват части территории Украины».

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудника СБУ задержали за схему с бронированием от мобилизации. Он вместе с предпринимателем организовал оформление военнообязанных мужчин на предприятие без фактического выполнения обязанностей. Такое трудоустройство позволяло получить бронирование и отсрочку от мобилизации.