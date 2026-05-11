В Госдуме пообещали сократить отключения горячей воды, но не всем

В российских новостройках и городах-миллионниках летние отключения горячей воды могут исчезнуть уже через пять-семь лет. В целом по стране к 2035 году планируется сократить время таких перерывов вдвое, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Сейчас действующий стандарт в большинстве регионов — до 14 календарных дней без горячей воды. Но крупные города и субъекты, которые активно модернизируют свои сети, уже перешли на десятидневный рубеж.

«Для большинства городов целью на 2030-2035 годы стоит сократить время отключений вдвое. Добиться её поможет ежегодное обновление 2,5% сетей, вместо текущих 1%, и вложение 750 млрд рублей инвестиций в модернизацию», — ответил он.

Полностью отказаться от плановых отключек удастся только после замены 70–80% изношенных труб. На это, по мнению депутата, потребуются десятилетия и огромные вложения. Однако локально, в новых жилых комплексах и крупных городах, первые зоны без летних простоев появятся уже через пять-семь лет.

Сейчас перспективным ориентиром считается сокращение до семи дней и меньше. В отдельных московских районах отключения длятся всего 48–72 часа. А в новостройках с автономными котельными и двухтрубными системами профилактику проводят по ночам или с помощью байпасов — там летние перерывы уже не нужны.

Сроки сокращают за счёт автоматизации и современной диагностики: рентгена труб и проверки роботами-дефектоскопами. Помогают и новые материалы, и резервирование — установка байпасов и дублирующих насосов, чтобы чинить участок сети без отключения целого района. Чем лучше отремонтировали год назад, тем меньше сюрпризов в этом году, резюмировал Кошелев.

Ранее глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин объяснил, почему летние отключения горячей воды неизбежны, и назвал лучший способ пережить этот период без мучений. Оптимальным решением на время паузы Крохин считает установку водонагревателя. Проточные модели и бойлеры служат по двадцать-тридцать лет. Пользоваться ими приходится всего две недели в году. Эксперт также напомнил про вариант съездить к родственникам или друзьям с другим графиком отключений.