«Хотели сделать Неву пограничной рекой»: Историк рассказал, как финны помогали немцам уничтожить Ленинград

В истории Великой Отечественной войны остаются малоизвестные факты — например, о роли финнов в обстрелах Ленинграда, уцелевших новогодних праздниках в блокадном городе и неожиданных запретах для немецкой авиации.

Об этом 360.ru рассказал историк Александр Широкорад.

Историк отметил, что формально районы, по которым финны вели огонь, вошли в состав Ленинграда только после войны, но фактически в 1941-м они уже были частью сплошной городской застройки. Финны рассекретили почти все документы о боевых действиях, но не данные об обстрелах Ленинграда. Из района Репина, где были лесоразработки и железнодорожные пути, регулярно били по городу финские артиллерийские установки.

«С самого начала при Ристо Рюти и Маннергейме было соглашение с немцами сделать Неву пограничной рекой. И несколько раз в разных формулировках было, что население там не нужно. То есть полагалось уничтожить весь город», — напомнил историк.

Артиллерия атаковала север и северо-запад — дальше её орудия просто не доставали. А немецкие самолёты не бомбили Ленинград не из-за ностальгии Маннергейма, а по прямому требованию рейхсминистра авиации Геринга. Финны использовали английскую, голландскую и трофейную советскую технику, что могло привести к «дружественному огню» со стороны немцев.

Финская авиация не залетала дальше 4–5 километров от Карельского перешейка, но этого хватало для ударов по судам Ладожской флотилии, которые эвакуировали людей и везли продовольствие в осаждённый город.

