В Орле детсад оштрафовали на полмиллиона рублей за попавшего под фуру ребёнка

Детский сад в Орле был оштрафован на полмиллиона рублей после того, как один из его воспитанников, 6-летний мальчик, покинул территорию учреждения перед тихим часом и попал под колеса грузовика. Несмотря на попытки администрации переложить ответственность на родителей, суд признал вину учреждения, сообщает Mash.

Побег мальчика из садика. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошел в детском саду № 31, когда ребёнок вышел через незапертую калитку и оказался на Московском шоссе, где его сбила фура. К счастью, мальчик отделался ушибами. Руководство детского сада утверждало, что не выпускало ребёнка, а калитка всегда была открыта.

Семейные связи между заведующей и родственниками воспитанника вызвали подозрения в предвзятости. Родители мальчика обратились в суд, который обязал детский сад выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации. В случае отсутствия средств у учреждения, выплаты лягут на мэрию Орла. Примечательно, что ребёнок продолжает посещать тот же детский сад, так как он является наиболее удобным для семьи.

