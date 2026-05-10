10 мая, 14:57

В Уфе завели уголовное дело после изъятия пятерых детей у матери-алкоголички

Обложка © Life.ru

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовные дела в отношении многодетной уфимки, а также чиновников органов опеки. Поводом послужил скандал с изъятием пятерых детей (от 3 до 14 лет) у пьющей матери.

Как выяснила проверка, женщина систематически пропивала пособия, положенные малышам. Вместо того чтобы кормить и одевать детей, средства уходили на спиртное. Зафиксировать нарушения удалось благодаря мониторингу социальных сетей.

В ведомстве особо отметили вопиющее бездействие сотрудников опеки. Они годами видели очевидные признаки неблагополучия в этой ячейке общества, но не предпринимали никаких мер для спасения несовершеннолетних.

Дела возбуждены по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию» и «Халатность». Сейчас следователи выясняют все подробности этой истории. Сами дети сейчас находятся в безопасности.

Антисанитария, грязь и алкоголь: В Уфе изъяли пятерых детей-маугли у пьющей матери

Ранее ребёнок-маугли нашелся в квартире, заваленной мусором, в Ленобласти. В Сестрорецке правоохранители спасли пятилетнего мальчика, родители которого уехали один под присмотром пьяного мужчины. Родителей ребенка дома не оказалось. В квартире на диване спал 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не является ни родственником, ни отцом мальчика.

Дарья Денисова
