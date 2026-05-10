10 мая, 12:27

Ходили на помойку, чтобы поесть: Появились подробности жизни детей из Уфы, которых спасли от матери-алкоголички

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr and Mrs Tkachuk

В столице Башкирии развернулась история, достойная фильма ужасов. Сосед по несчастью случайно обнаружил в одном из домов Орджоникидзевского района пятерых детей-маугли, которых мать-алкоголичка бросила на произвол судьбы, сообщает Telegram-канал Baza.

33-летняя Елена (имя изменено) давно не работала, злоупотребляла спиртным и окончательно забросила воспитание наследников. В доме процветали побои, голод и полная антисанитария. Мальчики и девочки (самому младшему три года, старшему — 14) питались объедками с помойки, куда их отправляла родная мать за едой. Деньги от продажи цветов женщина отбирала на бутылку.

Спасителем стал 60-летний Рустэм. Он лишился крова из-за пожара и попросился временно пожить у соседки, даже не подозревая, что творится за её дверью. Мужчина устроился на работу, чтобы хоть как-то кормить страдальцев, и выгонял шайки сожителей-маргиналов, которые избивали малышей.

Волонтёры, к которым обратился Рустэм, передали информацию в полицию. После проверки детей изъяли из семьи. Возбуждены два уголовных дела — о халатности чиновников опеки и о неисполнении родительских обязанностей. Сейчас жизни ребят ничего не угрожает.

Ранее Life.ru писал, как в Колпине отчим-садист годами истязал детей сожительницы. Воспитатели местного детского сада забили тревогу, когда заметили, что ребятишки приходят в учреждение с многочисленными синяками и ссадинами по всему телу.

Дарья Денисова
