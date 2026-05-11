«Неторопливое общение»: Психотерапевт рассказала, как сплотить семью на майских праздниках

Майские праздники — отличный повод провести время на природе, что поможет укрепить семейные узы и связь с ребёнком, однако стоит помнить о клещах, аллергии и умеренности в алкоголе. Об этом 360.ru рассказала семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

После долгой холодной зимы людям хочется выбраться из бетонных джунглей. Кто-то едет на дачу, кто-то в гости к родственникам в деревню, отметила она.

«На худой конец, если нет ничего вообще и вы живёте в квартире, то можно просто выехать в какой-нибудь парк. Сейчас их большое количество», — отметила психотерапевт.

Плюсы такого отдыха: свежая, только что пробившаяся зелень ещё не покрыта пылью и радует глаз, плюс чистый воздух. Минусы — клещи и сезонная аллергия, поэтому Никитина советует заранее позаботиться о защите. А если в планах шашлыки, не стоит увлекаться спиртным.

Специалист посоветовала в праздничные дни организовывать совместные активности: водить детей на экскурсии, в парки, в кино, кататься на велосипедах. Она подчеркнула, что важно много общаться и проводить время вместе.

Психотерапевт добавила, что даже обычная прогулка может быть полезной, потому что современным детям крайне не хватает живых разговоров. Она обратила внимание, что в повседневном общении обращения родителей к детям часто сводятся к требованиям, а настоящего душевного разговора практически нет, так как на него всегда не хватает времени.

