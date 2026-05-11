Соединённые Штаты добились приостановки строительства китайских астрономических объектов в Южной Америке. Под давлением чиновников из Белого дома Аргентина и Чили заморозили работу над телескопами, которые Пекин строил в их пустынях, сообщает The New York Times.

Речь идёт о самом большом в регионе радиотелескопе China Argentina Radio Telescope (провинция Сан-Хуан). Проект стоимостью 32 миллиона долларов реализовывали совместно местный университет и китайские астрономы. Однако после истечения соглашения между странами таможенники задержали ключевые компоненты для установки.

Особую тревогу у Вашингтона вызывал тот факт, что телескопы можно использовать не только в гражданских целях. В США опасаются, что объекты начнут применять для слежки за спутниками Пентагона и связи с китайскими космическими аппаратами. Аналогичный прессинг был оказан и на Чили, где затормозили стройку обсерватории в пустыне Атакама.

Китайское посольство в Буэнос-Айресе уже назло такие действия попыткой «сдерживания и подавления». В Пекине настаивают на исключительно мирном и научном характере своих проектов. Однако американцы уверены: отказ от сотрудничества был правильным шагом для защиты национальной безопасности.

