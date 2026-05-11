Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 мая, 11:47

ЕК в июне выделит Украине €9,1 млрд на оружие и бюджет

Еврокомиссия планирует перечислить Киеву около 9,1 миллиарда евро уже в июне. Деньги пойдут из общей программы финансирования объёмом 90 миллиардов, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.

Из этой суммы 5,9 миллиарда предназначены на военные нужды, а оставшиеся 3,2 миллиарда — на макрофинансовую помощь, то есть прямое наполнение украинского бюджета.

Уйвари также подтвердил, что первый военный транш направят на закупку беспилотников. Еврокомиссия уже сейчас прорабатывает программы приобретения вооружения для последующих выплат.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не спешит передавать Украине обещанные 90 миллиардов евро, требуя от Киева более активной борьбы с коррупцией и бережного расходования уже полученных средств. Сейчас эти деньги гораздо больше нужны самому Евросоюзу. Главная причина смены позиции — экономический кризис, усугубившийся на фоне войны на Ближнем Востоке.

Юлия Сафиулина
