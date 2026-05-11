Бизнес «Квартета И» принёс почти 300 млн рублей чистой выручки в 2025 году

Связанные с коллективом «Квартет И» компании суммарно заработали в 2025 году почти 300 миллионов рублей чистой выручки: театральное направление резко прибавило, а вот киностудия сбавила обороты, однако обе исправно платят налоги. Об этом сообщает URA.ru.

Согласно финансовой отчётности, выручка ООО «Театр Квартет И» достигла 294,3 миллиона рублей, увеличившись за год на 45%. При этом чистая прибыль театра выросла на 46% и составила 69,5 миллиона рублей.

В то же время киностудия «Стрела» показала иной результат: её выручка рухнула на 97% — до 5,6 миллиона рублей. Тем не менее, чистая прибыль компании выросла на 126% и достигла 507 тысяч рублей.

Обе организации добросовестно исполнили обязательства перед бюджетом. Театр перечислил 25,3 миллиона рублей налогов и 11,5 миллиона страховых взносов. Киностудия не платила налоги, но внесла 129,5 тысячи рублей страховых взносов.

Кстати, в сентябре 2025 года для «Квартета И» настали тёмные времена, а гонорары его звёзд упали в 7 раз – до 20,6 млн рублей. Неудача постигла и прошлогодний фильм «Один день в Стамбуле», который оказался кассовым провалом и стал одним из наименее успешных проектов.