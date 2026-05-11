Российские эскортницы променяли дубайских шейхов на китайских ценителей славянской красоты

Поток россиянок, работающих в сфере эскорта, начал смещаться из ОАЭ в Китай. По данным телеграм-канала SHOT, причиной стала нестабильность на рынке в Эмиратах на фоне политической турбулентности на Ближнем Востоке.

Российские эскортницы меняют Дубай на Китай. Видео © Telegram/ SHOT

Европейское направление для многих оказалось сложным из-за визовых ограничений. В КНР, как утверждается, въехать проще, поэтому часть девушек стала выбирать именно этот маршрут. Главной точкой притяжения называют Гонконг. По информации канала, туда летают через специализированные агентства, а более самостоятельные работницы выбирают менее популярные направления, включая остров Хайнань.

Спрос в Китае поддерживается интересом местных клиентов к славянской внешности. При этом, по словам источников, требования к модельным параметрам там ниже, чем на привычных для эскорта направлениях.

Ранее Life.ru сообщал, что в России набирает обороты новая схема вербовки девушек в эскорт и содержанки. Злоумышленники используют для этого легальные сервисы по подбору персонала, маскируя интимные услуги под вакансии личных помощниц.