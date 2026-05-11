День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 12:56

Роднина возмутилась уровнем развития российского футбола

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала уровень развития российского футбола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По её словам, ситуация в этом виде спорта вызывает вопросы не только у болельщиков, но и в Министерстве спорта. Роднина отметила, что в России действует большое количество футбольных спортивных школ, однако заметного результата это пока не даёт.

Депутат считает, что необходимо разобраться, где именно система даёт сбой: в тренерском составе, материально-технической базе, формате соревнований или в самих интересах участников футбольной среды. По мнению Родниной, проблему нужно рассматривать комплексно, а не ограничиваться общими разговорами о популярности футбола.

Названы новые соперники сборной России по футболу: Первый матч пройдёт 28 мая
Названы новые соперники сборной России по футболу: Первый матч пройдёт 28 мая

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы возвращения национального флага и гимна на международные футбольные турниры. По его мнению, именно в футболе этого ждать в ближайшее время не стоит. Аршавин отметил, что ситуация зависит от конкретного вида спорта и от того, насколько сильны позиции российских представителей в международных структурах. Там, где российские спортсмены или функционеры имеют заметное влияние, решение о допуске может быть принято быстрее.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Ирина Роднина
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar