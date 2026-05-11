Роднина возмутилась уровнем развития российского футбола

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала уровень развития российского футбола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По её словам, ситуация в этом виде спорта вызывает вопросы не только у болельщиков, но и в Министерстве спорта. Роднина отметила, что в России действует большое количество футбольных спортивных школ, однако заметного результата это пока не даёт.

Депутат считает, что необходимо разобраться, где именно система даёт сбой: в тренерском составе, материально-технической базе, формате соревнований или в самих интересах участников футбольной среды. По мнению Родниной, проблему нужно рассматривать комплексно, а не ограничиваться общими разговорами о популярности футбола.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы возвращения национального флага и гимна на международные футбольные турниры. По его мнению, именно в футболе этого ждать в ближайшее время не стоит. Аршавин отметил, что ситуация зависит от конкретного вида спорта и от того, насколько сильны позиции российских представителей в международных структурах. Там, где российские спортсмены или функционеры имеют заметное влияние, решение о допуске может быть принято быстрее.