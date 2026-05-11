Бывший муж написал донос из мести: Россиянку обвинили в мошенничестве по «делу самозанятых»

В Воронежской области женщину обвинили в мошенничестве при оформлении соцконтракта. По версии следствия, она скрыла доходы, однако сама фигурантка утверждает, что дело основано на доносе бывшего супруга. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Ирина М. стала фигуранткой дела о незаконном получении социальных выплат, предназначенных для поддержки малоимущих самозанятых. Следствие считает, что при оформлении соцконтракта женщина не указала реальные доходы, из-за чего якобы не имела права на участие в программе.

Сама она настаивает, что обвинения построены на искажённых фактах. По её словам, деньги, которые фигурируют в деле, ей фактически не принадлежали. Женщина утверждает, что её бывший супруг работал без официального оформления, а выплаты за его труд переводились на её банковскую карту.

Отдельно она подчёркивает, что на момент подачи заявки уже находилась в процессе развода, поэтому не могла полноценно учитывать доходы мужа. По словам Ирины, позже бывший супруг признался, что именно он инициировал заявление в полицию, объяснив это желанием отомстить после расставания.

Ранее стало известно, что рост числа самозанятых в России объясняется сочетанием низкой налоговой нагрузки, упрощённой системой отчётности и расширением доступных социальных гарантий. Специальный налоговый режим для граждан, работающих на себя, действует в стране с 2019 года.