«Северсталь»: Пожар на производстве в Череповце не повлиял на выпуск продукции

Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов сделал официальное заявление о пожаре на территории коксохимического производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК). По его словам, в 11:12 пожар был локализован, а в 12:12 полностью ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет. Производственная программа предприятия не пострадала — работа продолжается в штатном режиме.

«На производственной программе данная ситуация не отразится. Пострадавших нет», — сообщили Life.ru в пресс-службе организации.

Виноградов выразил благодарность сотрудникам Техноспаса, МЧС, городским службам, а также компании «Апатит» за выделение дополнительной цистерны с пенообразователем. Отдельно отмечена мэрия города за конструктивное информирование о ситуации.

Ранее сегодня сообщалось, что в Череповце произошёл пожар на металлургическом заводе «Северсталь». Над городом поднялся столб чёрного дыма. Мэр города отметил, что пожар возник из-за возгорания бочек с бензолом и маслом. По его словам, огнём была охвачена территория в 300 квадратных метров.