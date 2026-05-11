Пожар на рынке «Лира» под Пятигорском ликвидирован

В ГУ МЧС по региону сообщили о ликвидации пожара на рынке «Лира» под Пятигорском. Площадь возгорания составила 1300 кв. метров.

Пожарные спасли более 50 человек из горящей многоэтажки в Анапе

Напомним, с торговой точки эвакуировали около сотни человек. На место выехали 5 пожарных частей, спасательные службы и бригады скорой помощи. В ликвидации возгорания было задействовано 12 единиц техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Прокуратура уже начала проверку.