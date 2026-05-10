Под Пятигорском полыхает рынок «Лира», огонь охватил 1100 квадратных метров

Под Пятигорском загорелся рынок «Лира». Пламя быстро перекинулось на торговые павильоны и охватило площадь в 1100 квадратных метров, заявил глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своём телеграм-канале

«Произошло возгорание на территории рынка «Лира». Площадь возгорания составляет 1100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадало около 100 контейнеров. К счастью, информация о пострадавших не поступала», — написал он.

С торговой точки эвакуировали около сотни человек. На место выехали 5 пожарных частей, спасательные службы и бригады скорой помощи. В ликвидации возгорания задействовано 12 единиц техники. Пока огонь пытаются сдержать, угроза его дальнейшего распространения всё ещё остаётся.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Прокуратура уже начала проверку.

