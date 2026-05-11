В Череповце потушили пожар на промплощадке «Северстали»

Пожар на промышленной площадке компании «Северсталь» в Вологодской области полностью ликвидирован. Об этом сообщил мэр Череповца Андрей Накрошаев.

По его словам, огнём была охвачена территория в 300 квадратных метров. На место оперативно прибыли не только пожарные подразделения МЧС, но и передвижные лаборатории. Специалисты Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора провели необходимые исследования.

Замеры качества воздуха выполнялись в трех точках города. Под контроль попали улица Мира, район Ясная Поляна и Северное шоссе.

Анализ проб не показал превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. По заверениям экологов, обстановка на прилегающих к заводу территориях остается в пределах нормы.

Пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится на личном контроле у руководства.

По словам мэра, горели бочки с бензолом и маслом.