В Череповце потушили пожар на промплощадке «Северстали»
Обложка © VK / Череповец
Пожар на промышленной площадке компании «Северсталь» в Вологодской области полностью ликвидирован. Об этом сообщил мэр Череповца Андрей Накрошаев.
По его словам, огнём была охвачена территория в 300 квадратных метров. На место оперативно прибыли не только пожарные подразделения МЧС, но и передвижные лаборатории. Специалисты Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора провели необходимые исследования.
Замеры качества воздуха выполнялись в трех точках города. Под контроль попали улица Мира, район Ясная Поляна и Северное шоссе.
Анализ проб не показал превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. По заверениям экологов, обстановка на прилегающих к заводу территориях остается в пределах нормы.
Пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится на личном контроле у руководства.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара пострадавших, предварительно, нет. По словам мэра, горели бочки с бензолом и маслом.
