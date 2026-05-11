В Череповце на территории «Северстали» произошёл пожар площадью 100 квадратов

На территории предприятия «Северсталь» в Череповце (Вологодская область) произошёл пожар, огонь охватил около 100 квадратных метров. О происшествии сообщил мэр города Андрей Накрошаев, отметив, что на территории предприятия загорелись бочки с бензолом и маслом.

К ликвидации возгорания привлечены сотрудники МЧС и специалисты агрохимической безопасности. Всего задействовано около 40 человек. По данным городских служб, направление ветра — юго-восточное. Комитет по охране окружающей среды сообщил, что угрозы распространения пожара на жилые районы города нет.

Предварительно, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Причины возгорания устанавливаются, ситуация находится под контролем городских служб.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида продолжается борьба с крупным природным пожаром, охватившим территории сразу двух округов — Майами-Дейд и Бровард — вблизи города Майами. На место происшествия направлено более 12 подразделений пожарных и спасателей.