Флорида в огне: Крупный пожар выжигает лес рядом с Майами
Во Флориде более 12 бригад тушат крупный лесной пожар рядом с Майами
Обложка © X / geotecwar
Американский штат Флорида борется с природным бедствием. Крупный лесной пожар разгорелся сразу в двух округах (Майами-Дейд и Бровард) в непосредственной близости от города Майами.
Пожар близ Майами. Видео © X / geotecwar
На борьбу со стихией брошены значительные силы. По информации местного отделения телеканала NBC, к месту происшествия прибыло более 12 подразделений пожарно-спасательной службы.
Ситуация остаётся напряжённой. В округе Бровард огонь пока не удалось взять под контроль. В соседнем округе Майами-Дейд спасатели потушили лишь треть от общей площади возгорания.
Данных о пострадавших или погибших не поступало. Жителей близлежащих районов призывают обходить опасные зоны стороной. Работы продолжаются.
Ранее Life.ru писал, что клубы дыма окутали Луизиану из-за мощного взрыва на НПЗ. ЧП произошло на предприятии PBF Chalmette. Очевидцы выкладывали в соцсети кадры густого дыма и пламени, которые были видны за несколько километров.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.