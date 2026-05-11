Флорида в огне: Крупный пожар выжигает лес рядом с Майами

Американский штат Флорида борется с природным бедствием. Крупный лесной пожар разгорелся сразу в двух округах (Майами-Дейд и Бровард) в непосредственной близости от города Майами.

Пожар близ Майами. Видео © X / geotecwar

На борьбу со стихией брошены значительные силы. По информации местного отделения телеканала NBC, к месту происшествия прибыло более 12 подразделений пожарно-спасательной службы.

Ситуация остаётся напряжённой. В округе Бровард огонь пока не удалось взять под контроль. В соседнем округе Майами-Дейд спасатели потушили лишь треть от общей площади возгорания.

Данных о пострадавших или погибших не поступало. Жителей близлежащих районов призывают обходить опасные зоны стороной. Работы продолжаются.

Ранее Life.ru писал, что клубы дыма окутали Луизиану из-за мощного взрыва на НПЗ. ЧП произошло на предприятии PBF Chalmette. Очевидцы выкладывали в соцсети кадры густого дыма и пламени, которые были видны за несколько километров.