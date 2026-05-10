Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить уже трое суток

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается крупный лесной пожар, площадь которого уже превышает 1200 гектаров. Ситуацию осложняют ветер, засушливая погода и минная опасность на отдельных участках. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В зоне отчуждения разгорелся масштабный пожар леса — огонь охватил свыше 1200 га.

На отдельных участках территория остаётся опасной из-за возможного наличия взрывоопасных предметов. Это ограничивает проведение полноценного тушения в ряде лесных кварталов. По состоянию на утро огнём было охвачено около 1200 гектаров.

Число задействованных сил увеличилось до 374 человек, из которых 253 — сотрудники ГСЧС. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме, локализуя очаги возгорания и пытаясь не допустить дальнейшего распространения огня.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что радиационный фон в РФ стабилен после пожара в Чернобыле. Специалисты проводят усиленный мониторинг в нескольких регионах, граничащих с зоной отчуждения. Под особым контролем находятся Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области.