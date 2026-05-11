Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения

В ходе судебного заседания Коул Аллен, которого подозревают в попытке покушения на президента США Дональда Трампа во время ужина ассоциации корреспондентов, полностью отверг все выдвинутые против него обвинения. О процессе рассказал телеканал NewsNation.

Журналисты сообщают, что Коул Аллен не признал своей вины ни по одному из пунктов обвинения, связанных с нападением на американского президента, совершённым 25 апреля.

Инцидент произошёл 25 апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие впервые посетил Трамп за оба президентских срока. Подозреваемого задержали на месте. Сейчас Аллен находится под стражей.

Ранее федеральный суд в США поставил под сомнение законность условий содержания Коула Томаса Аллена. Поводом для разбирательства стали жалобы защиты на чрезмерно жёсткие меры. Адвокаты заявили, что Аллена без достаточных оснований поместили под наблюдение как человека с риском суицида. На заседании судья Зия Фаруки отметил, что даже участников штурма Капитолия 6 января 2021 года не содержали в таких условиях. Он обратил внимание на утверждения о фиксации обвиняемого системой из пяти точек.