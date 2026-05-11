Песков: ЕС не дал ответ на предложение Москвы по посредничеству Шрёдера

Европейские партнёры пока не дали обратной связи относительно возможной кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера для ведения диалога между РФ и Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва направила соответствующие сигналы, однако ответа из столиц европейских стран получено не было. Вопрос остаётся открытым.

«Нет. Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шрёдера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о реакции Евросоюза на слова российского президента.

Ранее Москва выразила готовность обсуждать будущее архитектуры безопасности при участии бывшего федерального канцлера. Шрёдер имеет многолетний опыт общения с Владимиром Путиным и хорошо знаком с позициями обеих сторон.